Malore mentre si fa un toast viene portata in obitorio ma è shock totale | familiari sconvolti
La mattina del 13 ottobre doveva essere una come tante per Olive Martin a Darlington, Regno Unito. Il profumo del pane tostato e la fretta di andare al lavoro, interrotti bruscamente da un collasso fatale. Ma ciò che è accaduto dopo ha trasformato un dramma personale in uno scandalo nazionale, sollevando domande inquietanti sull’affidabilità dei soccorsi. La 54enne è stata dichiarata morta e portata all’obitorio, dove il personale ha fatto una scoperta agghiacciante. Un errore che è costato caro e di cui la famiglia chiede giustizia. Leggi anche: Sondaggi politici, chi vincerebbe oggi: i numeri sono clamorosi Il collasso, l’errore fatale e la scoperta shock all’obitorio. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Malore mentre si fa un toast: portata in obitorio, ma è viva. Muore poco dopo. I familiari: “Non è stata curata subito” - Olive Martin, 54 anni, dichiarata morta dopo una crisi, si risveglia nell’obitorio di Darlington, ma i danni cerebrali risultano troppo gravi ... Come scrive fanpage.it