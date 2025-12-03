Malore mentre si fa un toast | portata in obitorio ma è viva Muore poco dopo I familiari | Non è stata curata subito
Olive Martin, 54 anni, dichiarata morta dopo una crisi, si risveglia nell’obitorio di Darlington, ma i danni cerebrali risultano troppo gravi. La famiglia ora si chiede: e se fosse stata curata subito?. 🔗 Leggi su Fanpage.it
