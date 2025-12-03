Malore alla guida due morti in poche ore | Maurizio Porzionato è uscito di strada Franco Maccanico si è accasciato sul volante davanti alla moglie

PORTO VIROADRIA - Brutto risveglio per la città di Porto Viro che, nella mattinata di ieri, ha appreso della morte di Maurizio Porzionato, conosciuto da tutti in paese come. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Malore alla guida, due morti in poche ore: Maurizio Porzionato è uscito di strada, Franco Maccanico si è accasciato sul volante davanti alla moglie

