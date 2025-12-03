Malfunzionamenti sugli acquisti in rete | bloccati diversi istituti Anief chiede di avviare subito un percorso di supporto per la gestione delle nuove procedure negoziate
Il Dipartimento Condir di Anief, tramite il responsabile Dsga Alberico Sorrentino, segnala gravi e persistenti disservizi sulla piattaforma Acquisti in Rete – Mepa, che stanno causando notevoli difficoltà operative nelle istituzioni scolastiche, impedendo spesso di avviare o portare a termine le procedure di approvvigionamento previste dalla normativa vigente. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
