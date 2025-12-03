Malfunzionamenti sugli acquisti in rete | bloccati diversi istituti Anief chiede di avviare subito un percorso di supporto per la gestione delle nuove procedure negoziate

Orizzontescuola.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Dipartimento Condir di Anief, tramite il responsabile Dsga Alberico Sorrentino, segnala gravi e persistenti disservizi sulla piattaforma Acquisti in Rete – Mepa, che stanno causando notevoli difficoltà operative nelle istituzioni scolastiche, impedendo spesso di avviare o portare a termine le procedure di approvvigionamento previste dalla normativa vigente. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

