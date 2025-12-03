Malesiariprendono ricerche volo MH370

5.04 Riprenderanno dopo oltre 10 anni dalla scomparsa le ricerche del volo MH370 della Malaysia Airlines. Lo ha annunciato il ministero dei trasporti malese: "Le ricerche in acque profonde dei rottami dispersi del volo MH370 della Malaysia Airlines riprenderanno il 30 dicembre 2025". Il volo che collegava l'aeroporto Internazionale di Kuala Lumpur con l'aeroporto di Pechino era operato da un Boeing 777-200ER. Scomparve dai sistemi di localizzazione l'8 marzo 2014 con 239 persone a bordo e venne dato per disperso. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

