Malaysia riprendono a fine dicembre ricerche volo MH370 scomparso nel 2014

(Adnkronos) – Le ricerche del volo MH370 della Malaysia Airlines scomparso nel 2014 riprenderanno il 30 dicembre. Ad annunciarlo è stato oggi il Ministero dei Trasporti malese. Il Boeing 777 con a bordo 239 persone sparì dagli schermi radar l'8 marzo 2014, mentre era in volo da Kuala Lumpur a Pechino. Due terzi dei passeggeri

Le ricerche del volo MH370 della Malaysia Airlines riprenderanno a fine dicembre - Il Boeing 777 con a bordo 239 persone era sparito dai radar l'8 marzo 2014 mentre era in volo da Kuala Lumpur a Pechino, in uno dei più grandi misteri dell'aviazione ... Secondo cdt.ch