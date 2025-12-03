Malattie della retina cataratta e non solo perché la donna rischia di più

La donna rischia di più le malattie dell’occhio. Soprattutto a carico della retina, lasciando da parte il distacco. Dalla maculopatia degenerativa, alla retinopatia diabetica, ai fori maculari, fino alla cataratta, le donne corrono pericoli maggiori e tendono a presentare quadri clinici più severi, con un tasso di cecità maggiore del 54%. A confermarlo, per la prima volta, uno studio osservazionale da poco pubblicato su Ophthalmology Science, la rivista dell’American Academy of Ophthalmology, basato sugli esami oculari di oltre 14,5 milioni di pazienti statunitensi, visitati nel 2018, di età compresa tra i 50 e i 99 anni, i cui dati sono stati raccolti nel database IRIS e confrontati con quelli demografici del censimento USA 2018, registrando il sesso dei pazienti. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Malattie della retina, cataratta e non solo, perché la donna rischia di più

