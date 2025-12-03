Mal di pancia Inter addio già a gennaio | un senatore pronto a salutare
Potrebbero aprirsi porte a sorpresa per quello che riguarda il calciomercato dell’Inter in vista della sessione di gennaio con i nerazzurri che potrebbero dire addio ad un senatore. A meno di un mese dall’apertura ufficiale delle trattative invernali, giungono notizie importanti relative al mondo nerazzurro. Addio Inter a gennaio (Ansa Foto) – tvplay.it Un calciatore potrebbe lasciare l’Inter in vista della seconda parte di stagione. Un senatore della squadra meneghina sta trovando poco spazio da quando è giunto in panchina Cristian Chivu e potrebbe valutare un addio già in vista di gennaio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Calciomercato. 🔗 Leggi su Tvplay.it
Inter, Ausilio: 'Mal di pancia non ce ne sono' - Piero Ausilio, ds dell'Inter, ha parlato nel corso della compilazione del calendario di Serie A: "Inter- Riporta calciomercato.com
Milan, c'è poco da stare... Allegri con i mal di pancia di Maignan e Theo - In casa Milan tengono banco due casi di mercato all'insegna dei calciatori scontenti. ilgiornale.it scrive
Frattesi, altro mal di pancia Inter: le voci sull'Atletico Madrid e il bilancio non sorride - Dopo Matteo Ruggeri, acquistato dall'Atalanta per circa 20 milioni di euro, l'Atletico Madrid mette nel mirino un altro italiano della Serie A: Davide Frattesi. Lo riporta tuttosport.com
Spezia, mal di pancia Wisniewski: a gennaio potrebbe chiedere la cessione - Rimasto allo Spezia nonostante le numerose voci di mercato estive, Przemyslaw Wisniewski potrebbe essere vicino all’addio in vista della sessione invernale di calciomercato. Si legge su tuttomercatoweb.com