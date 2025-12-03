Mainoo al Napoli il Manchester dice sì Manna accelera | ecco la lista delle 3 alternative

Ultime novità Mainoo-Napoli: il punto in 3 mosse. Sì del Manchester: Lo United ha aperto ufficialmente al prestito secco fino a giugno 2026.. Il nodo giocatore: Manna sta trattando per convincere Mainoo (che preferirebbe restare in Premier) ad accettare 6 mesi in Serie A.. Tempistiche: Il Napoli vuole chiudere entro il 2 gennaio per averlo subito a disposizione.. Kobbie Mainoo, obiettivo numero uno del Napoli Quali sono le ultime novità sul trasferimento di Mainoo a Napoli: Il vantaggio liste. L’identikit tracciato da Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis è preciso: serve un giocatore pronto subito, di qualità, ma economicamente sostenibile. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Mainoo al Napoli, il Manchester dice sì. Manna accelera: ecco la lista delle 3 alternative

