Magik e colossus | la nuova serie x-men della marvel con i fratelli rasputin nel 2026
Uno degli eventi più attesi nel panorama delle produzioni Marvel del prossimo anno riguarda il debutto di nuove serie dedicate agli X-Men. Questi nuovi progetti promettono di rappresentare un passo importante nel consolidamento della mitologia mutante all’interno dell’universo cinematografico e fumettistico, con una particolare attenzione al rapporto tra personaggi iconici e alle trame che si intrecciano nel contesto dell’attuale fase narrativa Marvel. Uno dei principali focus sarà sulla protagonista Illyana Rasputin, conosciuta come Magik, e sul suo rapporto fraterno con Colossus, interpretato nel comics come una figura di forte empatia e potenza. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
