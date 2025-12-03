Il periodo natalizio trasforma MagicLand, il più grande parco divertimenti del Centro-Sud Italia, in un vero e proprio reame incantato, ricco di luci scintillanti, atmosfere magiche e emozioni autentiche. La magia di Magic Christmas, che durerà fino al 6 gennaio 2026, promette un’esperienza unica, capace di coinvolgere sia i più piccoli che gli adulti, offrendo un saldo connubio tra intrattenimento, tradizione e fantasia. il castello di babbo natale: il cuore dell’incanto. Entrando all’interno del parco, si viene accolti da un maestoso abete natalizio, simbolo di benvenuto e di inizio di un viaggio tra sogno e realtà. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Magic christmas a magicland 2025: scopri la magia del natale