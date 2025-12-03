Maggio 2012 | la ricostruzione un modello

La ricostruzione post-sisma come processo che unisce tutela del patrimonio, formazione delle competenze e sinergia istituzionale, sarà al centro del secondo appuntamento di MadLab-Er – 'Lezioni dal sisma 2012'. L'evento è in programma oggi, alle 9, a Palazzo Tassoni Estense (via della Ghiara, 36). L'iniziativa è promossa dal dipartimento di Architettura dell'Università di Ferrara, nello specifico dai docenti Rita Fabbri, Alessandro Ippoliti e Marco Zuppiroli, e da Antonino Libro e Alberto Borghesi dell'Agenzia Regionale Ricostruzioni dell' Emilia-Romagna. La giornata di studio intende raccontare e analizzare l'esperienza emiliana del post-sisma del 2012, mettendo in luce le collaborazioni e le pratiche che hanno contribuito a definire un modello riconosciuto a livello nazionale.

