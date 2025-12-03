Maffia rimane in carcere per il duplice omicidio di piazza dell’Unità

La Corte di Cassazione ha rifiutato il ricorso dell’avvocato Giampaolo Cristofosi, legale di Gennaro Maffia, confermando la custodia cautelare in carcere. Maffia, 48 anni, è sospettato di aver ucciso a coltellate, lo scorso 2 giugno, i suoi coinquilini Luca Gombi (50 anni) e Luca Monaldi (54. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it