Mafalda al Polo Fermi Giorgi Giovani tutor per dire no all’Aids

L’unione fa la forza anche e soprattutto quando si tratta di prevenzione. Protagoniste le classi del Polo Fermi Giorgi, e tra i docenti il professor Manlio Galli, di una bella mattinata tutta dedicata all’informazione per prevenire l’Aids, insieme all’Asl (consultorio, educazione alla salute, malattie infettive), al gruppo Alliance Farmacie comunali – che hanno donato profilattici– e al Ceis. Tutto è partito con il progetto Mafalda, che ha dato vita a “Ultimora“ formando i docenti come “peer educator“. Insomma gli studenti che parlano ai loro coetani per trasmettere messaggi utili, e questo direttamente a scuola, contemporaneamente nelle sedi del Polo Fermi Giorgi di San Filippo, via Santa Chiara e Saltocchio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

