Maestro indagato per molestie su sei alunne | interdittiva per un anno

Genovatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutto è cominciato con dei baci sulla guancia e alcune carezze considerate troppo affettuose e inopportune nei confronti delle sue alunne. Per questo un maestro genovese di 40 anni è finito sotto indagine con l’accusa di atti sessuali con minori. I primi episodi risalgono all’anno scolastico. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

