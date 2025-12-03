Maestro indagato per molestie su sei alunne | interdittiva per un anno

Tutto è cominciato con dei baci sulla guancia e alcune carezze considerate troppo affettuose e inopportune nei confronti delle sue alunne. Per questo un maestro genovese di 40 anni è finito sotto indagine con l’accusa di atti sessuali con minori. I primi episodi risalgono all’anno scolastico. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Chi fu Gesù? Chi è Cristo? In un’opera fondamentale, Vito Mancuso separa la Storia dall’Idea per ricomporle in una visione profonda e necessaria della fede e dell’essere umano. Il grande libro di un maestro del nostro tempo. Gesù nacque a Nazaret, Cristo a - facebook.com Vai su Facebook

Maestro di Esperia condannato per le molestie agli alunni, pena ridotta in appello - Molestie sessuali in classe nei confronti di sei bambini di un'età compresa tra 9 e 10 anni: pena ridotta in appello all'ex maestro di Esperia che in primo grado era ... Come scrive msn.com

Maestro di ballo indagato per molestie - Un'indagine per violenza sessuale è stata aperta dalla Procura di Modena su un maestro di ballo, accusato di aver molestato un allievo minorenne: nei confronti dell'insegnante è stata emessa una ... Riporta tg24.sky.it