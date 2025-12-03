Maestro delle elementari indagato e interdetto per un anno dall’insegnamento | Abusi sulle alunne

La decisione del Gip di Genova: la Procura aveva chiesto i domiciliari. Due fascicoli paralleli per violenza sessuale nati da sette denunce di famiglie di due istituti diversi: “Baci e carezze alle bambine”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Maestro delle elementari indagato e interdetto per un anno dall’insegnamento: “Abusi sulle alunne”

