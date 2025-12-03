Madonna fuori l’EP celebrativo Bedtime Stories – The Untold Chapter

L’EP di otto tracce per celebrare il 30° anniversario di Bedtime Stories di Madonna, è fuori ovunque. L’EP di otto tracce per celebrare il 30° anniversario di Bedtime Stories di Madonna, è ora disponibile. La raccolta include demo iniziali, versioni alternative e rarità che ripercorrono l’evoluzione del sound influenzato dall’R&B. Bedtime Stories – The Untold Chapter è disponibile in vinile nero in edizione limitata e in digitale. Gli ordini in vinile nero su Madonna.com e Rhino.com includono un set esclusivo di cartoline. È disponibile anche un’edizione deluxe in 2 CD, contenente l’album originale Bedtime Stories e il nuovo EP, insieme a un booklet di 20 pagine con testi e illustrazioni. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

