La nuova versione rimasterizzata della serie HBO ha aggiunto anche una parte dell'inquadratura che doveva rimanere assolutamente nascosta in quanto rivela i tecnici al lavoro sul set che i fan hanno subito notato Il nuovo remaster in 4K di Mad Men ha debuttato lunedì scorso su HBO Max, ma i fan hanno immediatamente notato un vistoso errore presente in questa versione. Lionsgate distribuirà presto una versione corretta degli episodi, dopo che una versione non modificata della serie è stata accidentalmente caricata sul servizio. Ma cosa è successo nel dettaglio? Gli spettatori che lunedì hanno guardato Mad Men sulla piattaforma hanno notato alcuni montaggi approssimativi, tra cui una scena dell'episodio "Red in the Face" della prima stagione, in cui si vedono chiaramente i membri della troupe che inseriscono del vomito finto in una macchina . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Mad Men arriva in 4K su HBO Max ma c'è già un errore: la nuova versione "dice troppo"