Macron vola in Cina Wang Yi a Mosca

Inizia oggi il quarto e complicatissimo viaggio in Cina del presidente francese Emmanuel Macron, che questa volta non sarà accompagnato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Ley. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Macron vola in Cina, Wang Yi a Mosca

Contenuti che potrebbero interessarti

La premier vola al Consiglio dei Paesi del Golfo persico. Nessun europeo era invitato dal 2016. Indebolito Macron, lei è il nuovo riferimento. Colloqui su commesse della Difesa, giganteschi progetti infrastrutturali, il know how europeo e il petrolio saudita. E, ov - facebook.com Vai su Facebook

Macron vola in Cina, Wang Yi a Mosca - La missione del presidente francese a Pechino, senza l'Ue al suo fianco, arriva tra equilibri delicati, tentativi di riavvicinamento economico e una leadership cinese che vuole mostrarsi sempre più vi ... ilfoglio.it scrive

Macron vola in Asia, prima la telefonata con Xi: “Dazi sul cognac? Necessaria una soluzione” - orientale per rafforzare i legami diplomatici e commerciali in una regione sempre più contesa tra le grandi potenze. Scrive repubblica.it

Macron risponde a Trump: "Ue introdurrà dazi reciproci su acciaio e alluminio" - L'Ue prevede di introdurre "dazi reciproci" su acciaio e alluminio e dovrà "rispondere" sugli altri prodotti. Da tg24.sky.it

Macron: la Francia non vuole essere dipendente da Cina o Stati Uniti - Proporre una "terza via" tra Stati Uniti e Cina, una via francese e per estensione europea, in una regione che vive in modo particolarmente diretto la crescente ... Secondo quotidiano.net