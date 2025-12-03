Maceratese stai attenta all’UniPomezia
L’UniPomezia davanti è pericoloso mentre dietro concede qualcosa, perlomeno quando affronta avversari rapidi. È la fotografia scattata da Francesco Monaco, fino a poco tempo fa sulla panchina del Castelfidardo, sulla squadra laziale che domenica alle 15 sarà ospite della Maceratese. "Noi – ricorda il tecnico – abbiamo iniziato bene la gara portandoci sul doppio vantaggio dopo 20 minuti, poi abbiamo commesso degli errori di reparto e individuali lasciando campo agli avversari che ne hanno approfittato per ribaltare il risultato. Con due lanci lunghi ci hanno messo in grossa difficoltà". All’Helvia Recina - Pino Brizi andrà in scena uno scontro diretto tra formazioni appaiate a quota 17 e in lotta per garantirsi la permanenza nella categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
