Ma Donald Trump… Scoppia il caso dopo il video della riunione di gabinetto
Il martedì che avrebbe dovuto mostrare un presidente concentrato sulle questioni più urgenti dell’amministrazione si è trasformato invece in una nuova miccia politica. Nel corso di una riunione di gabinetto alla Casa Bianca, il presidente Donald Trump è apparso più volte in difficoltà nel restare vigile, con gli occhi che si chiudevano e riaprivano lentamente, in quello che a molti presenti è sembrato un breve appisolarsi. Un dettaglio che, in un clima già teso sul tema dell’età dei leader politici, non è passato inosservato. La scena si è consumata mentre i membri del gabinetto illustravano i dossier più delicati sul tavolo dell’esecutivo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
