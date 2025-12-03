M5S Saiello | Ex Whirlpool subito proroga della CIG e certezze sulla reindustrializzazione

Tempo di lettura: 2 minuti “Nonostante l’accordo firmato lo scorso 3 ottobre al Ministero del Lavoro, la proroga della cassa integrazione per i lavoratori dell’ex Whirlpool di Napoli resta bloccata. È l’ennesima, inaccettabile conferma dell’abbandono del Sud e delle sue imprese da parte del governo Meloni. L’esecutivo garantisca subito l’operatività della proroga della Cig fino al 2026, tutelando un percorso di reindustrializzazione avviato nel 2018, che prevede l’ingresso strategico di Invitalia. Ogni giorno di ritardo pesa sulle famiglie e sul futuro produttivo della città e della regione”. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Gennaro Saiello. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - M5S, Saiello: “Ex Whirlpool, subito proroga della CIG e certezze sulla reindustrializzazione”

