MO Meloni | tregua fragile sostegno deciso Italia a piano Trump

Roma, 3 dic. (askanews) – “Sappiamo tutti che questa proposta di pace” per il Medio Oriente “è un’opportunità che potrebbe non ripetersi, ed è per questo che l’Italia intende sostenerla con decisione”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante il suo intervento al vertice del Consiglio di cooperazione del Golfo in corso a Manama in Bahrein. “Il piano presentato dal presidente Trump – ha aggiunto – offre una reale possibilità di costruire un quadro stabile e duraturo di pace e sicurezza, sappiamo bene quanto fragile sia la tregua e quanto lavoro sarà necessario per trasformare questa opportunità in una realtà di lungo periodo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Scopri altri approfondimenti

Insistere. Questa settimana di nuovo in piazza per la P4lestina, contro il genocidio e la finta tregua di G4za, contro la finanziaria di guerra del governo Meloni, per investimenti strutturali su sanità, casa, dissesto idrogeologico. L'equipaggio di terra di è mobilitat - facebook.com Vai su Facebook

In Italia, questo fine settimana, migliaia di persone tornano in piazza per riportare l'attenzione su Gaza, dove — nonostante la tregua — il genocidio non si è fermato. Molte organizzazioni avvertono di un serio di rischio di una “normalizzazione del silenzio”, me Vai su X

Meloni, tregua a Gaza fragile, Italia sostiene il piano di Trump - "Il piano presentato dal presidente Trump offre una reale possibilità di costruire un quadro stabile e duraturo di pace e sicurezza. Scrive msn.com

M.O., Meloni: tregua fragile, sostegno deciso Italia a piano Trump - All’alba sono partite le perquisizioni nella sede del Servizio per l’azione esterna dell’UE (SEAE) di Bruxelles e in quella del Collegio d’Europa a Bruges. Secondo msn.com

Meloni “Tregua fragile in Medio Oriente, sosteniamo il piano di Trump” - Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al vertice del Consiglio di Cooperazione del Golfo in Bahrain ... Riporta msn.com

Gaza, la tregua fragile: dall'intesa ai corpi mancanti dei rapiti deceduti, perché la pace è a rischio - La tregua a Gaza, entrata in vigore il 10 ottobre dopo il via libera del governo israeliano al piano Trump, ha resistito per quasi tre settimane sempre appesa un filo, tra scambi di accuse tra Hamas e ... Lo riporta ilmessaggero.it

Mo: Meloni (Pd), 'primo passo verso la pace' - “La tregua siglata a Gaza è una svolta importantissima, che restituisce umanità e speranza dopo due anni di dolore e distruzione. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Meloni: Hamas ha rotto tregua ma non convidiviamo rappresaglia Israele - "Dopo molto tempo ci troviamo di fronte a una prospettiva credibile verso una pace giusta e duratura in Medio Oriente". Secondo notizie.tiscali.it