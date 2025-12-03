Lutto per l' ex ballerina di Amici Susy Fuccillo | morto a 41 anni il marito Salvatore Raciti padre delle sue tre figlie

L'imprenditore è stato colto da un malore improvviso mentre sistemava gli addobbi natalizi nel giardino della sua casa. Trasportato di corsa in ospedale, per lui non c'è stato niente da fare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Lutto per l'ex ballerina di Amici Susy Fuccillo: morto a 41 anni il marito Salvatore Raciti, padre delle sue tre figlie

