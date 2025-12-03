L' uomo che appicca un incendio in Comune perché gli dà fastidio un cantiere

Dal suo punto di vista quel cantiere era un "torto". Qualcosa da fermare. Così venerdì scorso ha deciso di appiccare due incendi dolosi a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro: uno all'interno del Comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria) e un altro nel cantiere edile che sta realizzando la. 🔗 Leggi su Today.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Sky tg24. . A Gioia Tauro un uomo ha appiccato un incendio all’interno dell'ufficio tributi del Comune. L’uomo riteneva di aver subito un torto da parte dell'amministrazione e, durante l’orario di apertura al pubblico, ha cosparso il locale di benzina e appiccato il - facebook.com Vai su Facebook

Gioia Tauro, uomo appicca incendio dentro al Comune - L’uomo riteneva di aver subito un torto da parte dell'amministrazione e, durante l’orario di apertura al pub ... tg24.sky.it scrive

L'uomo che appicca un incendio in Comune perché gli dà fastidio un cantiere - Pasquale Alampi, poi arrestato dalla polizia, ha dato fuoco prima a un container utilizzato per i lavori e poi all'uffic ... today.it scrive

Appicca un incendio al Comune perché gli dà fastidio un cantiere: il piromane ripreso dalle telecamere - Riteneva di aver subito un torto dal Comune di Gioia Tauro relativo all'attività del cantiere edile che sta realizzando la nuova pista ciclabile della città ... Secondo leggo.it

Appicca incendio in un cantiere a Gioia Tauro e dà fuoco al Comune, caos tra i dipendenti: piromane arrestato - Un uomo pluripregiudicato è stato arrestato a Gioia Tauro per due incendi dolosi appiccati in pochi minuti a un cantiere e al Comune. Da virgilio.it

Entra in Comune e appicca le fiamme: «Quel cantiere mi dà fastidio». In un video il folle gesto di un uomo - In un video il folle gesto di un uomo Convinto di aver subito un torto dal Comune di Gioia Tauro per le attività del cantiere ... Secondo lasicilia.it

Dà fuoco agli uffici del Comune perché infastidito da un cantiere: il video del piromane che appicca il rogo - Un uomo, infastidito dal cantiere edile che sta realizzando la nuova pista ciclabile a Gioia Tauro, ha incendiato un container e l'ufficio tributi del ... Si legge su msn.com