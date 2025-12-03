L' uomo che appicca un incendio in Comune perché gli dà fastidio un cantiere

Today.it | 3 dic 2025

Dal suo punto di vista quel cantiere era un "torto". Qualcosa da fermare. Così venerdì scorso ha deciso di appiccare due incendi dolosi a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro: uno all'interno del Comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria) e un altro nel cantiere edile che sta realizzando la. 🔗 Leggi su Today.it

