L’universo di Invincible si espande con il primo volume di Battle Beast edito da saldaPress
Finalmente grazie a saldaPress arriva in Italia Battle Beast, uno dei personaggi più amati e misteriosi dell’universo di Invincible, come protagonista di una nuova serie esplosiva che offre una prospettiva unica su uno dei personaggi più enigmatici della saga, rivelando finalmente il passato segreto e le motivazioni che lo hanno spinto a diventare l’inarrestabile forza combattiva che tutti conosciamo. Dominato da una sete di violenza che rischia di travolgere tutto ciò che gli è caro, Battle Beast intraprende un viaggio disperato nelle profondità dell’universo. La sua missione è drammatica e paradossale allo stesso tempo: trovare un avversario più forte di lui, non per vincere, ma per morire in battaglia prima di diventare un pericolo irreversibile per le persone che ama. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
