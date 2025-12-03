L' università di Catania inaugura la Giornata Internazionale del volontariato

Cataniatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 5 dicembre alle 17,30, nell'aula magna del Palazzo Centrale dell'Università di Catania, si svolge la tavola rotonda "Terzi a nessuno", promossa in occasione della Giornata Internazionale del Volontariato. Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del rettore dell'Università di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Universit224 Catania Inaugura Giornata