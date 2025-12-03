L’Unitas ritrova il Partinicaudace | al Gurrera la semifinale di andata di Coppa Italia
L’Unitas torna in campo sul palcoscenico della Coppa Italia di Eccellenza e ritrova il Partinicaudace nella semifinale di andata. Il calcio d’inizio è fissato per oggi, mercoledì 3 dicembre, alle 14:30 allo stadio “Gurrera”, dove i neroverdi cercheranno di mettere un primo mattone nella corsa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
