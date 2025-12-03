L' Unieuro scende in campo la sera dell' Immacolata | aperta la prevendita per la delicata sfida contro Pistoia
Servirà il supporto dei tifosi per ribaltare una situazione che si è fatta al quanto delicata dopo le cinque sconfitte consecutive. Si apre la prevendita per il match tra Unieuro Forlì ed Estra Pistoia, in programma lunedì 8 dicembre alle 20,45 al Palafiera. Secondo il “Protocollo d’intesa per. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
