Lunano solido e concreto

La tredicesima giornata ha confermato la forza delle big: sia la capolista Lunano (34 punti) che il Fano secondo a quota (28) hanno vinto. In basso il Tavullia Valfoglia ha cambiato rotta con il nuovo trainer Cicerchia (due partite e due vittorie). Da sottolineare il blitz del Gabicce Gradara sul campo del Portuali Ancona e la vittoria casalinga del S.Costanzo nel derby con il Vismara. La differenza tra la testa e la coda della graduatoria è di 25 punti. I numeri. Il Vismara nelle ultime 5 giornate ha incamerato di seguito: 2 vittorie, 1 sconfitta, 1 vittoria e 1 sconfitta. Del Lunano l’attacco più prolifico (23 reti), seguono, di poco, la Nuova Real Metauro e il Fano (20). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lunano solido e concreto

