Luminarie e installazioni natalizie a Bari | tutti i progetti finanziati da aziende private

I preparativi per l'allestimento natalizio di strade, giardini e piazze della città di Bari procedono a pieno ritmo. Non si tratta solo degli interventi promossi da Palazzo della Città e dai cinque Municipi, ma anche delle installazioni che stanno prendendo forma grazie al contributo del settore. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Natale a Firenze 2025: installazioni, spettacoli di luce sui monumenti più iconici, musica, luminarie, laboratori, mercatini, eventi nelle biblioteche comunali, nei musei civici e nei Quartieri Programma delle iniziative: comune.firenze.it/novita/notizie… #Natal Vai su X

Maddaloni brilla in occasione delle festività natalizie. L'accensione delle luminarie nelle strade, installazioni luminose nel Villaggio di Natale in piazza don Salvatore d'Angelo e il grande albero in piazza della Vittoria hanno dato il via al periodo più magico d - facebook.com Vai su Facebook

Bari accende un Natale da favola: tra aeroplani e sfere ecco le luminarie spettacolari in città - Dalle colonne luminose di via Sparano al “Giardino Natalizio” in piazza del Ferrarese, fino al grande albero alla Cattedrale: pubblico e privato insieme per le festività 2025/26. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Bari, vandalizzati due alberi di Natale luminosi a Bari Vecchia e Palese - Gli alberi fanno parte del nuovo accordo quadro biennale per l’allestimento di catene luminose e installazioni natalizie, realizzato con i fondi dei cinque Municipi di Bari. Riporta giornaledipuglia.com

Il grande albero, i due villaggi e la mongolfiera in piazza: gli eventi del Natale a Bari – VIDEO - Ci sarà anche una Casa di Babbo Natale e della Befana, una Casa degli Elfi Postini e un Giardino del Natale nel mondo. Riporta telebari.it

Sotto le luci del Natale: 3 città con le migliori luci natalizie in Italia, non solo Salerno - Ecco le città che hanno delle luci davvero straordinarie in Italia. Da viagginews.com

Bari, vandalizzati due alberi luminosi di Natale a Barivecchia e a Palese - Il sindaco Leccese: non rappresenta soltanto un danno per la pubblica amministrazione ma è, soprattutto, un torto alla collettività. Scrive msn.com

Alberi di Natale vandalizzati a Bari, il sindaco: 'Un torto alla città' - "Ripetuti atti di vandalismo nei confronti di due alberi di Natale luminosi" sono stati registrati dal Comune di Bari. Lo riporta rainews.it