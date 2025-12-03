L' umanità agrodolce di Eduardo De Filippo | Natale in Casa Cupiello arriva all' Auditorium Mozart di Ivrea

La diciannovesima stagione teatrale della Cittadella della Musica e della Cultura di Ivrea prosegue con un appuntamento imperdibile dedicato a uno dei capolavori della drammaturgia italiana. Domenica 14 dicembre 2025, alle ore 15:30, l’Auditorium Mozart di Ivrea ospiterà la commedia in tre atti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - L'umanità agrodolce di Eduardo De Filippo: "Natale in Casa Cupiello" arriva all'Auditorium Mozart di Ivrea

Contenuti che potrebbero interessarti

Eduardo De Filippo in tv, la programmazione di Rai Storia e Rai 5 per il quarantennale - Subito dopo Pirandello, che ha solcato il diciannovesimo e ventesimo secolo, Eduardo De Filippo è stato il più grande autore teatrale del Novecento italiano (e oggi fra gli italiani più rappresentati ... Da ilmessaggero.it