L' ultimo saluto a Nicola Pietrangeli nel suo stadio E accanto la Coppa Davis 1976

Agi.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - La salma di Nicola Pietrangeli è arrivata questa mattina allo stadio che porta il suo nome all'interno del Foro Italico. Ad accoglierla, oltre ai familiari e agli amici più stretti del campione di tennis morto lunedì scorso all'età di 92 anni, anche il picchetto d'onore dei Carabinieri schierato per rendere omaggio a una delle figure più iconiche dello sport nazionale. La camera ardente è stata allestita direttamente sul campo da gioco, dove accanto al feretro è esposta la Coppa Davis conquistata nel 1976, anno del trionfo degli Azzurri in Cile sotto la sua guida da capitano. Sul fondo del campo un maxischermo trasmette senza sosta le immagini delle sue gesta sportive. 🔗 Leggi su Agi.it

l ultimo saluto a nicola pietrangeli nel suo stadio e accanto la coppa davis 1976

© Agi.it - L'ultimo saluto a Nicola Pietrangeli nel suo stadio. E, accanto, la Coppa Davis 1976

Approfondisci con queste news

ultimo saluto nicola pietrangeliPietrangeli, oggi l'ultimo saluto: la camera ardente al Foro italico (come da lui richiesto) e i funerali in forma privata - Perché la camera ardente di Nicola Pietrangeli, venuto a mancare ieri all'età di 92 ... Lo riporta ilmattino.it

ultimo saluto nicola pietrangeliNicola Pietrangeli, camera ardente al Foro Italico: funerali il 3 dicembre - Dalle 9 alle 14 sarà aperta la camera ardente nello stadio a lui intitolato al Foro Italico; alle 15 i funerali in forma privata nella ... Come scrive sport.sky.it

ultimo saluto nicola pietrangeliMorte di Nicola Pietrangeli, la camera ardente dalle 9 alle 12 al Foro Italico. Poi i funerali in forma privata - Nelle tre ore di camera ardente di Nicola Pietrangeli è previsto che il feretro venga messo al centro dello stadio del tennis che porta il suo nome, davanti un maxischermo a proiettare delle immagini ... Secondo roma.corriere.it

ultimo saluto nicola pietrangeliNicola Pietrangeli, camera ardente al Foro Italico di Roma: mercoledì i funerali - Nella giornata di domani sarà possibile rendere l'ultimo omaggio al grande tennista azzurro dalle 9 alle 14, nello stadio che porta il suo nome. Riporta tg24.sky.it

ultimo saluto nicola pietrangeliPietrangeli, gli ultimi momenti: musiche di Aznavour e Sinatra - Oggi dalle 9 la camera ardente sul campo che porta il suo nome al Foro Italico. Riporta corrieredellosport.it

Pietrangeli, camera ardente al Foro Italico: mercoledì i funerali a Ponte Milvio - Personaggi | L'ultimo saluto alla leggenda azzurra sarà mercoledì dalle ore 9 alle ore 14 presso la chiesa di Santa Maria della Gran Madre di Dio a Ponte Milvio (Roma) ... Si legge su ubitennis.com

Cerca Video su questo argomento: Ultimo Saluto Nicola Pietrangeli