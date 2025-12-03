L’ultimo saluto a Nicola Pietrangeli nel suo campo al Foro Italico | tanti ricordi dai presenti
Un giorno particolare per gli appassionati di tennis e di sport. Al Foro Italico di Roma è stata allestita una particolare camera ardente per salutare Nicola Pietrangeli. Il tutto, infatti, è avvenuto sul campo dedicato al Pietrangeli, ritenuto da giocatori e tennisti uno dei più belli che ci possano essere. Il feretro del campione nostrano, ex capitano di Coppa Davis, è giunto poco prima delle 09.00. Accompagnato dai fiori biancocelesti della sua Lazio, squadra per cui faceva il tifo, con un maxischermo a ritrarre le sue immagini sulle note di Charles Aznavour, si è voluto seguire alla lettera le sue volontà. 🔗 Leggi su Oasport.it
