L' ultimo mortaretto di Elly Schlein scompare l' ordine del giorno sulle primarie

Prima il mortaretto, poi le reazioni, e infine la ritirata. In pratica l'ultimo fuoco d'artificio lanciato dal Nazareno, arenato sugli scogli senza esplodere. Il classico “c'ha provato, ma nun c'è riuscita”. Cronaca di un'altra giornata vissuta pericolosamente dalle parti del Pd. Premessa, nei giorni scorsi lady Franceschini, alias Michela De Biase, alla convention del correntone a Montepulciano lo aveva annunciato: “All'assemblea nazionale proporrò un ordine del giorno per stabilire che Elly Schlein sarà l'unica candidata dem alle primarie di coalizione”. Un'idea bislacca, le primarie non sono convocate, e non c'è neanche una coalizione formalmente definita, che però conquista il tortellino magico che affianca la segretaria. 🔗 Leggi su Iltempo.it

