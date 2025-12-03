È arrivato il momento della finalissima di X Factor 2025. L’appuntamento è per domani sera, 4 dicembre, alle ore 21.20 sul canale Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8. Da Piazza del Plebiscito a Napoli, EroCaddeo, PierC, Rob e Delia si affronteranno in 3 manche di fuoco per vincere il titolo di X Factor di questa edizione. Ospiti speciali: Laura Pausini e l’artista pop americano Jason Derulo. A “X Factor 2025” Rob presenta “Cento Ragazze”: inno di liberazione dalle delusioni amorose X Leggi anche › Delia, PierC, EroCaddeo e Rob: tutto sui 4 finalisti di “X Factor 2025” Il meccanismo della finale è una vera battaglia musicale divisa in tre manche. 🔗 Leggi su Iodonna.it

L'ultimo Live è diviso in 3 manche serrate