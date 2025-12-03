L' ultimo commosso saluto a Pietrangeli sulle note di Frank Sinatra
È il giorno del funerale di Nicola Pietrangeli, il campione di tennis morto a 92 anni. Le esequie si terranno in forma privata alle 15 a Ponte Milvio, a Roma, proprio come desiderava lui. La camera ardente è stata allestita al Foro italico. Presenti moltissimi personaggi dello sport, politici e personalità. Uno dei momenti emotivamente più toccanti è quello della commemorazione, aperta dalla lettura di un estratto della sua autobiografia, "Se piove, rimandiamo". A leggerlo è l'attore Roberto Ciufoli. Le note di My Way di Frank Sinatra, che Pietrangeli amava moltissimo e che ha scelto lui stesso per il suo ultimo addio, rendono ancor più emozionante il momento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
