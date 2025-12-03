L’ultimo capolavoro del Carrobiolo Un’artista ha dipinto per la chiesa
Un nuovo dipinto nella prestigiosa quadreria del Carrobiolo. Realizzato appositamente da un’artista monzese. La presentazione del dipinto, realizzato da Barbara Badetti e intitolato “ Annunciazione ”, è prevista per domani alle 21 alla Biblioteca del Carrobiolo, mentre lo svelamento e benedizione dell’opera è in programma l’8 dicembre alle 11.30 nella Chiesa di Santa Maria al Carrobiolo, in centro. Un nuovo dipinto ispirato al mistero dell’Annunciazione si aggiungerà dunque al prezioso patrimonio di opere mariane che testimoniano la profonda devozione alla Vergine. L’Annunciazione troverà posto sulla parete destra della Cappella della Provvidenza, in rapporto visivo e spirituale con gli altri dipinti mariani presenti nella chiesa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
