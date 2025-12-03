Se non sei de Roma, non poi capi’. E questa è la frase che campeggia, con luce al neon, sulla morte e sulla vita di Pietrangeli. Che di Roma non era, che ha avuto una vita avventurosa, ma che poi romano è diventato o forse ha scoperto di esserlo sempre stato. Meraviglioso uno dei suoi due figli che oggi in un’intervista ha detto più o meno che suo padre molto probabilmente avrebbe detto a Tiger Woods quel che disse a Rivera: “buon per te se ho scelto di giocare a tennis.”. Non a caso, per decrittare Pietrangeli, per tradurre Pietrangeli, urge il soccorso di un altro romano: Adriano Panatta che ieri sul Corriere della sera ha scritto un articolo tenero, affettuoso, dolce, verso una persona che ha segnato la sua vita e con lui ha litigato e discusso un giorno sì e l’altro pure. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

L'ultima grande vittoria di Pietrangeli: quando stai sul cazzo anche da morto, vuol dire che hai vissuto fino in fondo