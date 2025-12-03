L’ultima grande vittoria di Pietrangeli | quando stai sul cazzo anche da morto vuol dire che hai vissuto fino in fondo
Se non sei de Roma, non poi capi’. E questa è la frase che campeggia, con luce al neon, sulla morte e sulla vita di Pietrangeli. Che di Roma non era, che ha avuto una vita avventurosa, ma che poi romano è diventato o forse ha scoperto di esserlo sempre stato. Meraviglioso uno dei suoi due figli che oggi in un’intervista ha detto più o meno che suo padre molto probabilmente avrebbe detto a Tiger Woods quel che disse a Rivera: “buon per te se ho scelto di giocare a tennis.”. Non a caso, per decrittare Pietrangeli, per tradurre Pietrangeli, urge il soccorso di un altro romano: Adriano Panatta che ieri sul Corriere della sera ha scritto un articolo tenero, affettuoso, dolce, verso una persona che ha segnato la sua vita e con lui ha litigato e discusso un giorno sì e l’altro pure. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Scopri altri approfondimenti
35 anni e non sentirli. Dorothea comincia alla grande la sua ultima stagione agonistica che si concluderà con le gare olimpiche sulla pista di casa, ad Anterselva. - facebook.com Vai su Facebook
L'ultima grande notte rosa di... Umberto Tozzi Giovedì 4 dicembre, in prima serata su #Canale5, l'Arena di Verona si accende per celebrare un grande artista insieme a tanti amici e ospiti speciali! Vai su X
Nicola Pietrangeli e la Coppa Davis: dalla vittoria nel 1976 ai record. Un legame scritto nel destino - La grande icona del tennis italiano si è spenta a 92 anni, compiuti l’11 settembre, dopo una lunga malattia. Scrive msn.com
Le vittorie al Roland Garros, Laver e le sfide con Panatta: le partite indimenticabili di Nicola Pietrangeli - Racconti | Due Slam, gli Internazionali, Santana, e quel Wimbledon sfiorato, come scriveva Gianni Clerici. Secondo ubitennis.com
"Il tennis perde il simbolo più grande": le reazioni alla morte di Pietrangeli - Sono numerosi e trasversali i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Nicola Pietrangeli: quali sono state le reazioni e i ricordi del campionissimo del tennis ... Riporta msn.com