Lukaku l’agente | Sta facendo di tutto per tornare in anticipo

Federico Pastorello ha rilasciato una lunga ed esclusiva intervista a ‘TuttoMercatoWeb.com’ in cui ha parlato di tanto e anche di Lukaku Come sta andando l’avventura di Simone Inzaghi all’Al Hilal? «Si sta trovando molto bene e i risultati sono fantastici. Sono primi in Champions League, competizione in cui hanno conquistato fin qui solo vittorie. In campionato tutte vittorie e due pareggi: sono secondi con quattro punti di ritardo dall’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo che invece le ha vinte tutte». Si legge di Acerbi che a gennaio può raggiungere Simone Inzaghi. E’ una possibilità? «In Arabia Saudita hanno otto slot per gli extracomunitari e in più viene data la possibilità di firmare con due under. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lukaku, l’agente: «Sta facendo di tutto per tornare in anticipo»

News recenti che potrebbero piacerti

@Globe_soccer 2025: il fatto che l'intermediario di #Conte, l'intermediario di #Lukaku e l'agente di Romelu siano tra i candidati a "Best agent" sottolinea come il @SSCNapoli prediliga lavorare con le eccellenze anche quando si tratta di #mercato. Fali #Rama Vai su X

L'agente di Meret e Lukaku svela come si rapporta con i suoi calciatori È stato anche uno dei principali intermediari quando portò Conte al Chelsea: ecco cosa suggerì al tecnico prima di presentarsi ad Abramovich #Lukaku #Meret #Conte #SpazioNapoli - facebook.com Vai su Facebook

Lukaku, l’agente: «Sta facendo di tutto per tornare in anticipo» - Federico Pastorello ha rilasciato una lunga ed esclusiva intervista a 'TuttoMercatoWeb. Si legge su ilnapolista.it

LUKAKU - L'agente: "Ha lavorato tanto per rientrare, è in netto anticipo rispetto al programma iniziale, vuole tornare in campo" - Federico Pastorello, agente tra gli altri dell'azzurro Romelu Lukaku, ha parlato a TMW: "Romelu ha un impatto talmente grande... Lo riporta napolimagazine.com

Pagina 1 | Napoli, shock Lukaku: come sta, quando può rientrare e i retroscena di chi lo conosce bene - Il primo ad accorgersene era stato proprio lui, Big Rom, ko in amichevole contro l'Olympiacos proprio al tramonto dei due ritiri. Scrive corrieredellosport.it

Napoli, non solo Lukaku: infortunio anche per il ds Manna. Cos’è successo e come sta il direttore del club - L’infortunio di Lukaku, la trattativa per Juanlu e per un nuovo attaccante, la Serie A che sta per iniziare. Secondo ilfattoquotidiano.it

Napoli, shock Lukaku: come sta, quando può rientrare e i retroscena di chi lo conosce bene - Resterà ai box minimo tre mesi, ma il rischio è di rivederlo in campo addirittura nel 2026. Come scrive corrieredellosport.it

Ravezzani: "Lookman sta facendo all'Atalanta proprio ciò che Lukaku ha fatto all'Inter" - Il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, ha commentato sul suo account X l'atteggiamento dell'attaccante Ademola Lookman nei confronti dell'Atalanta, equiparabile a sua detta a quello di Romelu ... Da tuttomercatoweb.com