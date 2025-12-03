Luciano Spalletti colpito dai 10&#8242; di Zhegrova In Juventus-Udinese | ammette un errore

Fanpage.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico della Juventus dopo la vittoria contro l'Udinese ha esaltato Zhegrova rimasto in campo per pochi minuti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

luciano spalletti colpito 10amp8242Luciano Spalletti colpito dai 10' di Zhegrova In Juventus-Udinese: ammette un errore - Il tecnico della Juventus dopo la vittoria contro l'Udinese ha esaltato Zhegrova rimasto in campo per pochi minuti ... Scrive fanpage.it

Spalletti l’aggiustatutto: i precedenti da subentrato in carriera - Luciano Spalletti, scelto dalla Juventus per raddrizzare la stagione, ha una carriera da subentrato con ottimi risultati. Da panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Luciano Spalletti Colpito 10amp8242