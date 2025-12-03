Luciano Spalletti colpito dai 10′ di Zhegrova In Juventus-Udinese | ammette un errore
Il tecnico della Juventus dopo la vittoria contro l'Udinese ha esaltato Zhegrova rimasto in campo per pochi minuti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
Luciano Spalletti esalta il talento di #Zhegrova in conferenza stampa ? L'allenatore vede nel calciatore bianconero una capacità unica di superare gli ostacoli ? Le parole del mister bianconero dopo il match contro l'#Udinese di #CoppaItalia LEGGI TUT - facebook.com Vai su Facebook
#Spalletti: “Bisogna essere sempre feroci, alcune situazioni potevamo gestirle meglio” Luciano Spalletti ha commentato così la vittoria contro l’Udinese in Coppa Italia e il prossimo impegno in campionato contro il #Napoli. Vai su X
Luciano Spalletti colpito dai 10' di Zhegrova In Juventus-Udinese: ammette un errore - Il tecnico della Juventus dopo la vittoria contro l'Udinese ha esaltato Zhegrova rimasto in campo per pochi minuti ... Scrive fanpage.it
Spalletti l’aggiustatutto: i precedenti da subentrato in carriera - Luciano Spalletti, scelto dalla Juventus per raddrizzare la stagione, ha una carriera da subentrato con ottimi risultati. Da panorama.it