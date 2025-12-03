Luciana Littizzetto criticata da un famoso giornalista | accuse durissime e parole al vetriolo
A volte, anche un gesto nato per mostrare vicinanza può trasformarsi in un b oomerang. È quello che sta accadendo a Luciana Littizzetto, finita nel mirino dei social e di alcuni addetti ai lavori per una scelta che, nelle intenzioni, voleva essere affettuosa. La comica torinese, infatti, aveva dedicato una sua celebre “ letterina ” a una persona molto nota della tv italiana in un momento di evidente fragilità. Ma, invece di ricevere applausi, la situazione è degenerata rapidamente, attirando critiche feroci e un’ondata di polemiche inaspettate. Il gesto meraviglioso di Luciana Littizzetto diventa oggetto di critiche: ecco cosa è successo. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Leggi anche questi approfondimenti
Luciana Littizzetto indirizza la sua letterina a ‘Che Tempo che fa’ alle giovani donne: “Cara ragazza X, scrivo a te che non conosco ma sei mia figlia, mia sorella, la mia migliore amica, la ragazza del primo piano. Ogni tanto mi spaventa saperti là fuori, perché c - facebook.com Vai su Facebook
Non ci credo. Non ci voglio credere. Tesoro musica bella. - Luciana Littizzetto sulla scomparsa di Peppe Vessicchio Vai su X
Luciana Littizzetto criticata da un famoso giornalista: accuse durissime e parole al vetriolo - l'hanno criticata aspramente: ecco le ultime novità su Luciana Littizzetto. Scrive donnapop.it
"Belen Rodriguez: il messaggio di Luciana Littizzetto sulla sua forza e fragilità" - La recente apparizione di Belen Rodriguez ha innescato un dibattito significativo sulla vulnerabilità e sull'importanza del supporto psicologico. Secondo notizie.it
„Belen Rodriguez: Boðskapur Luciana Littizzetto um styrk hennar og brothættni“ - La recente apparizione di Belen Rodriguez ha innescato un dibattito significativo sulla vulnerabilità e sull'importanza del supporto psicologico. notizie.it scrive