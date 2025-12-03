Luci presepe e benedizione di Gesù Bambino | il Natale arriva al Fatebenefratelli

Tempo di lettura: < 1 minuto L’ Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento   si prepara a vivere l’inizio del tempo natalizio con una cerimonia ricca di significato in programma     giovedì 4 dicembre   alle   ore 17.00.   Come tradizione vuole, dinanzi l’ingresso principale della struttura sanitaria di viale Principe di Napoli, si terrà la tradizionale   accensione delle luminarie natalizie, un evento organizzato in stretta collaborazione con la comunità parrocchiale di   Santa Maria di Costantinopoli.   Sarà, dunque, inaugurato il   “Presepe ospedaliero”  e, nel rispetto della liturgia dell’Avvento, il   “Bambinello” dell’ ospedale FBF   verrà collocato nella mangiatoia avvolto da un piccolo drappo a simboleggiare l’attesa e la preparazione spirituale in attesa della nascita del Redentore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

