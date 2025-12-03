Luci di Natale automatiche con prese e led Smart

Per automatizzare o rendere programmabili le luci dell'albero di Natale o di altre decorazioni, per non lasciarle sempre accese e non dover attaccare e staccare la spina ogni giorno, vediamo cosa si può fare per avere decorazioni e addobbi più tecnologici e "smart" senza andare a spendere troppi soldi. L'obiettivo non è solo quello di avere luci LED variegate, brillanti e che si facciano notare, ma sopratutto di rendere la loro accensione automatica, in modo da non doversi preoccupare di accenderle e spegnerle a mano e per risparmiare sulla corrente, dimenticandosi di loro. Senza bisogno di particolari apparecchiature da "Smart Home", si possono rendere automatici le luci di Natale, quelle dell'albero, del presepe o anche le tende, utilizzando una presa con timer o un'app che permetta di programmare la loro accensione e spegnimento. 🔗 Leggi su Navigaweb.net

