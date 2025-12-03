Lucca titolare in Coppa Italia | ora serve una svolta

Per Lorenzo Lucca la Coppa Italia rappresenta molto più di una semplice occasione. L’attaccante azzurro guiderà . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Lucca titolare in Coppa Italia: ora serve una svolta

Altri contenuti sullo stesso argomento

Rivoluzione Napoli! Conte cambia otto titolari per la sfida di Coppa Italia contro il Cagliari: dentro i giovani Vergara e Ambrosino, torna Spinazzola, prima da titolare per Mazzocchi e Politano dietro Lucca. Un Maradona da 47.000 tifosi spingerà gli azzurri ver - facebook.com Vai su Facebook

Coppa Italia al Maradona: Lucca guida il “Napoli 2”, sfida secca con il Cagliari - Ottavi di finale (ore 18), in caso di parità al 90’ subito i calci di rigore. Riporta napoli.repubblica.it

La 61ª Coppa Città di Lucca è finale di Coppa Italia Rally 2026 - ACI Sport ha ufficializzato in questi giorni le titolazioni 2026 e per la 61esima edizione della Coppa Città di Lucca arriva il riconoscimento più atteso: la gara organizzata da ACI Lucca sarà valida ... Come scrive noitv.it

Probabili formazioni Napoli-Cagliari di Coppa Italia: chi gioca titolare e le ultime su McTominay, Politano, Ambrosino, Vergara, Lucca e Mina - Il Napoli inizia il suo cammino di Coppa Italia ospitando il Cagliari: di seguito le scelte di Conte e Pisacane. Lo riporta msn.com

Probabili formazioni di Napoli-Cagliari - Ampio turnover per Conte che proporrà Ambrosino nel tridente offensivo e Vergara al fianco di Elmas in mezzo al ... Come scrive sport.sky.it

Napoli-Cagliari: probabili formazioni. Vergara titolare, occasione per Lucca - Probabili formazioni di Napoli e Cagliari, le due squadre si affrontano per l'ottavo della Coppa Italia 2025- Si legge su msn.com

COPPA ITALIA - Napoli-Cagliari, out per squalifica il difensore azzurro Marianucci - Brutta notizia per Antonio Conte in vista dell'impegno di Coppa Italia di mercoledì contro il Cagliari al Maradona (ore 18:00). Scrive napolimagazine.com