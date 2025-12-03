Lucca lista stupri nel bagno del liceo Sotto la scritta choc i nomi di due ragazze

Lucca, 3 dicembre 2025 – Dopo il liceo Giulio Cesare di Roma, anche il Vallisneri. In un bagno della scuola lucchese è apparsa l’aberrante scritta “ lista degli stupri ”, con sotto i nomi di due ragazze. La scritta è stata rimossa. La dirigente scolastica, appena informata dell’accaduto, ha immediatamente dato indicazione di cancellare la scritta e i nominativi. Sconcerto nella scuola. Il fatto, una stupida emulazione del caso accaduto a Roma, ha ovviamente destato sconcerto e, da parte dei rappresentanti di istituto, l’episodio è stato stigmatizzato sottolineando il profondo dissenso. Un gesto di emulazione che però non va sottovalutato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lucca, “lista stupri” nel bagno del liceo. Sotto la scritta choc i nomi di due ragazze

