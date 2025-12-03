La denuncia di una persona residente in provincia di Lucca ha fatto scattare la denuncia per un falso consulente finanziario. L'indagine, informa un comunicato del comando provinciale di Lucca delle fiamme gialle, è scaturita dalla presunta truffa circa 40mila euro, e ha portato i finanzieri a individuare l'uomo, un italiano di 35 anni, che operava attraverso una società con sede a Dubai ma residente nel nord Italia L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Lucca: falso consulente finanziario accusato di truffa per 40mila euro