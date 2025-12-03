Luca va a cena fuori e muore così a 15 anni | è arrivata la decisione la rabbia della famiglia

Si è concluso oggi il processo di primo grado sulla morte di Luca Piscopo, il quindicenne deceduto il 2 dicembre 2021 dopo aver mangiato sushi in un locale “all you can eat” del Vomero, a Napoli. Il giudice monocratico Giuliana Taglialatela ha condannato il ristoratore cinese a due anni e mezzo di reclusione e al risarcimento delle parti civili, mentre ha assolto il medico di base della famiglia. La tragedia risale al 23 novembre 2021, quando il ragazzo aveva pranzato nel ristorante poi finito sotto inchiesta. Pochi giorni dopo, Luca aveva iniziato a manifestare sintomi compatibili con una presunta intossicazione alimentare, degenerata successivamente in una miocardite che lo ha portato alla morte dopo nove giorni di sofferenze. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

