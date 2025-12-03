Luca Blindo torna con Va accattà ‘o ssale singolo in uscita il 12 dicembre

Il ritorno di Luca Blindo passa da un titolo che profuma di strada e orgoglio partenopeo: “Va accattà ‘o ssale”. Il nuovo singolo riporta al centro una voce che nella scena urban campana ha sempre scelto di raccontare la realtà nuda, senza filtri, con uno sguardo diretto e umano, profondamente legato al territorio. Una voce . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

