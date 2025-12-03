Luarte Project 5tet in concerto all' ExWide
Nato dalla passione per i suoni e i ritmi del mondo, sabato 6 dicembre Luarte Project presenta un concerto che unisce world fusion e musiche originali. Dal canzoniere del mondo alla canzone d’autore originale espressa in portoghese, spagnolo, francese e salentino, questo concerto è una vasta. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
